СМИ: нефтяные компании Oiltanking и Mabanaft подверглись хакерской атаке в ФРГ

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Компании Oiltanking GmbH Group и Mabanaft Group, занимающиеся транспортировкой и хранением нефти и нефтепродуктов, подверглись хакерской атаке на свои IТ-системы в Германии. Об этом во вторник сообщила газета Handelsblatt.

По ее информации, кибератака на Oiltanking GmbH Group была совершена еще в субботу. В компании отмечали, что прилагают все усилия, чтобы решить проблему и установить масштабы атаки. Вместе с тем подчеркивается, что Oiltanking GmbH Group сотрудничает с приглашенными специалистами и компетентными органами власти для устранения неполадок и выяснения обстоятельств случившегося. Глава Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) Арне Шёнбом подтвердил факт совершения кибератаки.

Кроме того, указывается, что IТ-система Oiltanking GmbH Group, ставшая объектом атаки, распределяет около 1,6 млн тонн мазута и 2,1 млн тонн топлива в год. В результате инцидента пострадали 233 заправочные станции, особенно в северной Германии. Компания надеется восстановить нормальное функционирование АЗС уже к среде. По мнению экспертов, кибератака на Oiltanking, вероятно, была атакой с использованием программы-вымогателя. Однако она не повлияла на энергобезопасность ФРГ.

Oiltanking GmbH Group считается одним из крупнейших независимых поставщиков логистических услуг резервуарных терминалов для нефтепродуктов, химикатов и газов по всему миру. В 2019 году общая пропускная способность составила около 155 млн тонн.

Что касается компании Mabanaft, являющейся импортером, оптовым продавцом и поставщиком мазута, бензина и дизельного топлива, то, как пишет издание, полный масштаб кибератаки до сих пор не ясен. Mabanaft принадлежит гамбургской группе компаний Marquard & Bahls Group, объем продаж которой в 2020 году составил около €9,2 млрд.