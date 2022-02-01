Минобороны Хорватии и Великобритании заключили соглашение о стратегическом партнерстве

ЗАГРЕБ, 1 февраля. /ТАСС/. Министерства обороны Хорватии и Великобритании заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере безопасности. Об этом сообщили во вторник в оборонном ведомстве республики по итогам состоявшихся в Загребе переговоров глав двух ведомств Марио Баножича и Бена Уоллеса.

Данное соглашение предусматривает укрепление отношений между Хорватией и Великобританией в НАТО, в рамках политики безопасности на Западных Балканах и в противодействии гибридным угрозам, а также оно призвано обеспечить лучшую совместимость вооруженных сил двух стран.

"Я уверен, что соглашение о стратегическом партнерстве будет взаимовыгодным и будет способствовать укреплению оборонного потенциала и потенциала в сфере безопасности Республики Хорватии", - отметил Баножич.