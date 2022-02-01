Великобритания направит дополнительно $1,3 млрд на развертывание спутниковой группировки

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании направит дополнительно 968 млн фунтов ($1,3 млрд) на развертывание спутниковой группировки в космосе в ближайшие 10 лет. Как сообщило во вторник Минобороны Соединенного Королевства, всего на реализацию новой стратегии космической обороны будет выделено 1,4 млрд фунтов ($1,9 млрд).

Отмечается, 61 млн фунтов (82,3 млн долларов) из общего пакета средств пойдут на изучение технологий лазерной коммуникации "для передачи данных из космического пространства на Землю со скоростью, эквивалентной сверхбыстрой широкополосной связи". Британское военное ведомство уточнило, что сумма 1,4 млрд фунтов в рамках стратегии космической обороны станет дополнением к 5 млрд фунтов (6,7 млрд фунтов), которые ранее были направлены на модернизацию возможностей группировки военных спутников связи Skynet.

"Важно, что мы продолжаем расширять границы наших амбиций в сфере космической обороны, усиливая нашу военную устойчивость и национальную безопасность. Эти значительные вложения помогут гарантировать, что Великобритания остается в авангарде космических инноваций и на шаг впереди наших конкурентов", - заявил министр обороны королевства Бен Уоллес.