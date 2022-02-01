Белоруссия продолжит взаимодействие с ICAO по инциденту с самолетом Ryanair

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Белорусская сторона, которая уже предоставила полную информацию по инциденту с самолетом Ryanair в Минске, продолжит взаимодействие с экспертами Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом заявил во вторник журналистам глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

"Белорусская сторона продолжит на основании решения Совета ICAO взаимодействие с группой по установлению фактов для определения всех обстоятельств случившегося", - сказал Сикорский, которого приводит агентство БелТА. Он отметил, что большинством членов Совета ICAO было отмечено высокое качество подготовки и аналитики доклада по инциденту, однако Запад не устраивают выводы, которые находятся в отчете. "В ходе своего выступления представитель США заявил о якобы имеющихся пробелах в информации, представленной Беларусью, - отметил Сикорский. - На основании данных заявлений Советом ICAO было предложено продолжить расследование обстоятельств, произошедших в небе над Беларусью в прошлом году. Очевидно, что страны Запада не устраивают те выводы, которые находятся в данном отчете".

Глава Департамента по авиации подчеркнул, что Минск на протяжении всего времени плотно взаимодействовал с группой по установлению фактов, передав "полную, исчерпывающую информацию по всем обстоятельствам произошедшего". По его словам, в представленном 31 января на сессии Совета ICAO докладе есть "четкие выкладки о том, что перехвата воздушного судна, принуждения к посадке либо действий, повлекших изменение курса, со стороны Беларуси не выявлено". Как подчеркнул Сикорский, в отчете установлено, что "ответственности индивидуальных лиц и государств в акте незаконного вмешательства также не выявлено".

Вместе с тем, по мнению белорусской стороны, в отчете отсутствуют некоторые принципиальные факты. В частности, нет внутрикабинных переговоров членов экипажа воздушного судна, переговоров между командиром воздушного судна и Вильнюсским центром управления полетами, между командиром и центром управления полетами компании Ryanair, а также опрос командира о принятом им решении следовать в Национальный аэропорт Минск.