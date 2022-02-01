В ЛНР сообщили об активизации боевой подготовки украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) продолжает получать сведения об активизации боевой подготовки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом во вторник на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"К нам продолжает поступать информация об активизации занятий по боевой подготовки с подразделениями, находящимися в зоне конфликта. На полигоне под Краматорском с операторами огнеметов РПВ-16 из состава 81-й аэромобильной бригады прошли боевые стрельбы. В связи с важностью проводимых подготовительных мероприятий, контроль их проведения осуществляет лично командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максим Миргородский", - цитирует его пресс-служба Народной милиции.

По данным Филипоненко, не все украинские военные одобряют "преступные планы киевского руководства по эскалации конфликта", в связи с чем все больше военнослужащих отказываются продлевать контракты о прохождении службы. "В частности, в 30-й механизированной бригаде кадровый орган незаконно препятствует увольнению 37 военнослужащих, отказавшихся рисковать своими жизнями за преступный олигархический режим в случае активизации боевых действий", - сказал он.

Как сообщил Филипоненко, Народная милиция отмечает "первые случаи членовредительства в рядах Вооруженных сил Украины с целью уклонения от участия в боевых действиях". "Так, на позициях 2-го батальона 24-й бригады в районе населенного пункта Попасная, получив от командования отказ на убытие в пункт временной дислокации для дальнейшего увольнения в связи закончившимся контрактом, сержант Попко выстрелил из автомата себе в ногу. В результате ранения военнослужащий лишился двух пальцев на правой ступне", - указал он.

В понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Запад, согласно данным разведки республики, поставляет наступательное оружие ВСУ.