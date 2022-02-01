В Госдепе заявили о необходимости реформ и расследования беспорядков в Казахстане

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Власти США считают необходимым, чтобы в Казахстане продолжили осуществлять политические и экономические реформы и провели беспристрастное расследование в связи с произошедшими массовыми беспорядками. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, выступая в Центре Каспийской политики.

"Сейчас для властей Казахстана задача состоит в том, чтобы учесть законные интересы народа, продолжить политические и экономические реформы, восстановить международную легитимность и права человека", - отметил он. Лу заострил внимание на необходимости проведения "справедливых, беспристрастных и прозрачных судебных процессов по делам тех участников протестов, кто был вооружен и прибегал к насилию".

Как полагает представитель американского внешнеполитического ведомства, правительство республики также должно "продемонстрировать народу Казахстана, что сотрудников полиции и служб безопасности привлекут к ответственности за несоразмерное применение силы". По его мнению, властям страны следует показать, что они не станут "считать преступлением мирное проявление свободы слова".

По словам Лу, "для Запада задача состоит в том, чтобы поддержать Казахстан, не читая ему лекций и не грозя, но давая ему возможность выявить и решить проблемы с правами человека, имевшие место в январе и продвинуться в реализации реформ в социальной, политической и экономической сферах, требующихся для предотвращения новых беспорядков". "Если они смогут это сделать, в Вашингтоне и Европе имеется широкий консенсус относительно того, что мы должны продолжить наше глубокое взаимодействие с Казахстаном и регионом в целом", - заявил помощник госсекретаря. "Мы проявляем особый интерес к комиссии по расследованию событий в январе, о которой объявил президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев", - добавил Лу.

"В заключение хочу сказать, что ставки высоки для Казахстана и для Центральной Азии в целом. Россия и Китай хотят воспользоваться этим моментом, чтобы вбить клин между США, Европой и Центральной Азией", - утверждал помощник госсекретаря США. "Я думаю, что, если мы будем работать сообща, то есть возможность воспользоваться этими ужасными событиями как поводом поддержать друг друга и установить более глубокие и прочные связи с Центральной Азией", - добавил он.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.