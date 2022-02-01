Зеленский пригласил румынского коллегу посетить Украину

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский пригласил президента Румынии Клауса Йоханниса посетить Украину. Об этом сообщил во вторник офис президента Украины по итогам телефонного разговора глав двух государств.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом", - говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины. "Владимир Зеленский пригласил Клауса Йоханниса посетить Украину в удобное время", - отмечается в пресс-релизе.

"Президенты обсудили ситуацию в Черном море и практические инициативы нашего государства, направленные на укрепление сотрудничества со странами-партнерами в этом регионе", - сообщает офис президента Украины. Зеленский ознакомил Йоханниса с актуальной ситуацией безопасности в Донбассе, вокруг Крыма, а также вдоль государственной границы Украины, говорится в сообщении.