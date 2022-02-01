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Зеленский заявил, что Великобритания поставила Украине тысячи противотанковых ракет

Кроме того, украинский лидер отметил, что обсудил с британским премьером Борисом Джонсоном шаги "по сдерживанию России"
Президент Украины Владимир Зеленский Ирина Яковлева/ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский
© Ирина Яковлева/ТАСС

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что Великобритания поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет.

"Транспортные самолеты ВВС ее величества [королевы Великобритании] доставили на Украину тысячи современных противотанковых ракет", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, прибывшим с визитом в Киев.

Президент Украины договорился с Джонсоном о совместных действиях по обеспечению стабильности в Черноморском регионе и о взаимодействии в сфере кибербезопасности. "Мы договорились о совместных действиях для обеспечения мира, стабильности, безопасности в Черноморском регионе, а также об активизации взаимодействия в сфере кибербезопасности и киберзащиты", - сказал он.

Зеленский также заявил, что обсудил с Джонсоном шаги "по сдерживанию России". "Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию России", - заявил украинский лидер.Зеленский добавил, что в вопросе возможной эскалации Украина должна рассчитывать прежде всего на себя и быть готова к "плохим вещам".

Теги
УкраинаВеликобританияДжонсон, БорисЗеленский, Владимир Александрович
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