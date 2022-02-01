Представители руководства США, ЕС, НАТО и ОБСЕ обсудили гарантии безопасности России

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау провели во вторник четырехстороннюю телефонную конференцию для обсуждения ситуации вокруг Украины и письма министра иностранных дел России Сергея Лаврова о гарантиях безопасности от 31 января. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитической службы Евросоюза.

При этом глава МИД РФ ранее назвал сообщения об этом письме "недоразумением", поскольку Москва пока не направляла США и другим странам свой последний ответ на их реакцию на предложения РФ по гарантиям безопасности.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел четырехстороннюю телефонную конференцию с госсекретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау для обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее, а также требования РФ касательно изменений в сфере европейской безопасности, включая письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 31 января, - говорится в заявлении. - Пока готовятся ответы, стороны подтвердили необходимость поддерживать базовые принципы европейской архитектуры безопасности. Они договорились продолжать консультации для ответа на текущие вызовы в сфере безопасности, в том числе в двустороннем и многостороннем форматах, и поддерживать тесное взаимодействие на всех уровнях".

В заявлении отмечается, что участники встречи подчеркнули важность ОБСЕ как площадки для переговоров о безопасности.

О подготовке ответа РФ

Во вторник Лавров сообщил, что Москва завершает межведомственное согласование предложений Вашингтона, поступивших в рамках обсуждения вопросов безопасности, о них будет доложено президенту России Владимиру Путину. Он также отметил, что распространенное сообщение о том, что США якобы получили из Москвы ответ на свои предложения в сфере обеспечения безопасности, связано с недоразумением.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако Блинкен и Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.