Турция не хочет войны между РФ и Украиной, "о которой все время говорят"

АНКАРА, 1 февраля. /ТАСС/. Турция, являясь страной - членом НАТО, не хочет войны между Россией и Украиной. Об этом заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с турецкой молодежью в Трабзоне. Трансляцию ведет телеканал ТРТ.

"У меня будет визит на Украину, где пройдет заседание стратегического совета высокого уровня. Потом к нам приедет господин [президент России Владимир] Путин, - утверждает турецкий президент. - Конечно, наша проблема заключается в том, чтобы решить эту ситуацию между Украиной и Россией. Мы не хотим такой войны между Россией и Украиной, о которой все время говорят. Это плохой знак для региона. Мы как страна НАТО не хотим этого, мы этого не приемлем".

Турция стремится не нажить себе новых врагов, а завести как можно больше друзей, и это касается как России, так и Украины, заявил Эрдоган.

"С точки зрения внешней политики наша цель заключается не в том, чтобы нажить больше врагов, а в том, чтобы завести друзей. До сегодняшнего дня мы всегда стремились подружиться, будь то с Россией, с Украиной, с Ираном, особенно с европейскими странами, - заявил Эрдоган. - Конечно, с Россией отношения не были такими дружескими, как это происходит в наш период (правления Эрдогана - прим. ТАСС). Что важнее, мы достигли серьезного объема торговли за этот период".