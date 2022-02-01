Джонсон пообещал применить санкции в отношении РФ в случае вторжения на Украину

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал применить санкции в отношении России, как только она совершит гипотетическое вторжение на территорию Украины. Об этом он заявил во вторник по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что в вопросе применения санкций будет автоматизм. В ту самую минуту, когда будет [осуществлено] дальнейшее вторжение на территорию суверенной территории, эти санкции будут применены", - сказал он. Джонсон напомнил, что накануне британский МИД представил новый режим санкций в отношении России, который будет готов к 10 февраля.

Джонсон считает, что кризис вокруг Украины еще можно урегулировать дипломатическим путем.

Британский премьер-министр выразил мнение, что гипотетическое вторжение России на Украину станет "военной катастрофой" для российских властей.

"Дальнейшее российское вторжение на Украину будет политической катастрофой для России и для всего мира. Я также думаю, что это будет военной катастрофой для России", - сказал Джонсон.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.