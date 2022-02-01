Джонсон рассчитывает 2 февраля провести телефонный разговор с Путиным

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что надеется в среду провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал во вторник по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Я поговорю с ним завтра", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос журналиста по поводу беседы с российским лидером, которая, как рассчитывали на Даунинг-стрит, должна была состояться 31 января. Она была перенесена из-за того, что Джонсон несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками, происходившими в его резиденции в разгар коронавирусных ограничений в 2020 и 2021 годах. Накануне Джонсон пообещал, что поговорит с Путиным при первой возможности, вероятной датой называлось 1 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник сообщил, что на этот день такой разговор не планируется. Он обратил внимание на то, что Москва не анонсировала телефонную беседу Путина и Джонсона, однако не исключил, что какие-то сроки будут согласованы.