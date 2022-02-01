Премьер Венгрии не видит со стороны РФ намерений, связанных с "агрессией" против Украины

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не увидел намерений, связанных с какой-либо "агрессией" в отношении Украины.

"Я не увидел намерений к подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров", - указал он. Так в интервью телеканалу "Россия-24" премьер Венгрии ответил на вопрос, верит ли он в заявления о возможной "агрессии" РФ в отношении Украины.

По его словам, Путин на встрече "был очень спокоен и заявил, что требования России по гарантиям безопасности нормальны и должны являться основой для переговоров". "И я с этим согласен. Мы должны вести переговоры. У нас есть несколько дней или недель для этого. Не думаю, что произойдет что-то резкое", - считает Орбан.