Израиль отверг обвинения в апартеиде британского отделения Amnesty International

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /ТАСС/. Израиль категорически отвергает "все лживые утверждения", содержащиеся в отчете британского отделения правозащитной организации Amnesty International, назвавшего во вторник действия израильских властей в отношении палестинцев апартеидом. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД еврейского государства.

"Данный отчет собирает и пережевывает лживые претензии, лишенные логики выводы и ничем не обоснованные утверждения, исходящие от известных организаций, ведущих кампанию ненависти против Израиля. Отчет отрицает право Государства Израиль на существование в качестве национального государства еврейского народа. Экстремистский язык, которым он написан, и содержащееся в нем грубое искажение исторического контекста призваны демонизировать Израиль и подлить масла в огонь антисемитизма", - говорится в заявлении.

Представитель МИД Израиля отдельно отметил, что британское отделение Amnesty International "прибегает к двойным стандартам и открытой демонизации для делегитимации Израиля". "Именно из этих элементов состоит современный антисемитизм", - добавил он.

"Вместо того чтобы искать истину, Amnesty повторяет ложь, которую сеют террористические организации", - заявил, комментируя во вторник доклад британских правозащитников, глава МИД Израиля Яир Лапид. Этот отчет является "оторванным от реальности бредом", добавил министр, чьи высказывания распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

В апреле 2021 года правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором обвинила израильские власти в политике апартеида и нарушении прав палестинцев внутри Израиля. Авторы документа тогда рекомендовали властям еврейского государства отказаться от "всех форм систематических притеснений и дискриминации" палестинских арабов.