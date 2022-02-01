Израиль к концу года начнет использовать сверхмощные лазеры против ракет и БПЛА

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /ТАСС/. Израиль ускорит разработку сверхмощных лазеров с тем, чтобы начать их использование для противоракетной обороны и подавления беспилотников в течение года. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выступая на 15-й ежегодной конференции Института исследований в области национальной безопасности при Университете Тель-Авива.

"В течение года армия Израиля получит на вооружение новую лазерную систему. Поначалу она будет использоваться в экспериментальном режиме на юге (близ сектора Газа - прим. ТАСС), а затем будет действовать везде. Это позволит нам в промежутке от среднесрочной до долгосрочной перспективы окружить Израиль лазерной стеной, которая защитит нас от мин, ракет, беспилотников и других угроз, что позволит нам отобрать у противника его самую сильную карту", - заявил Беннет.

Атакующие Израиль "будут тратить очень много денег" на ракеты и БПЛА, а сам Израиль - "лишь считанные доллары" на активацию лазеров, добавил израильский премьер, трансляция выступления которого осуществлялась на сайте конференции.

В июне 2021 года Минобороны Израиля сообщило о завершении первой серии испытаний бортовой системы высокомощного лазерного оружия (HPL-WS), в ходе которых установка справилась с перехватом нескольких беспилотников на различных дальностях и высотах полета. Лазерное оружие должно дополнить израильскую многоуровневую противоракетную оборону, которая включает в себя системы "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец" ("Стрела").