{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Канады порекомендовали согражданам покинуть Украину и избегать поездок в эту страну

При необходимости канадцам рекомендуется обращаться в посольство

ОТТАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Канадские власти порекомендовали соотечественникам избегать любых поездок на Украину, а в случае нахождения в этой стране покинуть ее.

"Избегайте любых поездок на Украину из-за продолжающихся угроз со стороны РФ и риска вооруженного конфликта. Если вы находитесь на Украине, то вам следует уехать, пока коммерческие средства передвижения еще доступны", - говорится в распространенном во вторник заявлении правительства Канады. При необходимости канадцам рекомендуется обращаться в посольство.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаКанада
Турция не хочет войны между РФ и Украиной, "о которой все время говорят"
Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна стремится не нажить себе новых врагов, а завести как можно больше друзей, и это касается как России, так и Украины
Турция не хочет войны между РФ и Украиной, "о которой все время говорят"
Читать полностью