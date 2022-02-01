СМИ: вооруженные лица освободили в Гвинее-Бисау удерживаемых членов правительства

ПРЕТОРИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Члены правительства Гвинеи-Бисау освобождены и покинули здание, которое во вторник захватили вооруженные лица, однако местонахождение президента страны Умару Сисоку Эмбало и премьер-министра Нуну Набиама неизвестно. Об этом сообщило агентство Lusa со ссылкой на правительственные источники Гвинеи-Бисау.

"В столице страны Бисау около 17:20 по местному времени (20:20 мск) военные прибыли в дом правительства и приказали всем членам правительства покинуть здание", - цитирует агентство своего собеседника. По его словам, в здании остались только вооруженные люди, где находятся глава государства и премьер-министр неизвестно.

Президент Умару Сисоку Эмбало прибыл во вторник в дом правительства для проведения внеочередного заседания Совета министров (правительства) республики. Спустя некоторое время к зданию прибыли люди в гражданском, которые открыли стрельбу из автоматического оружия и гранатометов. Среди полицейских, охранявших дом правительства, есть пострадавшие. Затем нападавшие вошли в здание.

Сейчас, согласно поступающей информации, дом правительства отцеплен войсками, которые стоят от здания на расстоянии 500 метров. Как отмечает AFP, в Бисау царит полная неопределенность относительно происходящих событий.

В свою очередь Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканский союз выступили с заявлениями, в которых назвали произошедшее "попыткой государственного переворота". Они призвали военных немедленно вернуться в казармы. В свою очередь госминистр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил в интервью агентству Lusa, что в Гвинее-Бисау "происходит вооруженное выступление против законных властей, президента и главы правительства".

Бывшая колония Португалии Гвинея-Бисау с момента провозглашения независимости в 1973 году пережила девять военных переворотов и их попыток.