ФБР рекомендовало американским спортсменам не использовать на Олимпиаде личные телефоны

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США рекомендовало американским спортсменам из соображений безопасности не брать на Олимпиаду в Пекине личные мобильные телефоны, а использовать временные.

"ФБР предупреждает организации, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года и Паралимпийских игр в марте, что лица, осуществляющие свою деятельность в кибербпространстве, могут использовать широкий спектр [возможной] киберактивности для подрыва этих мероприятий", - говорится в уведомлении, распространенном во вторник американским ведомством.

Помимо этого, ФБР предупредило участников Олимпиады о "потенциальных угрозах, связанных с мобильными приложениями, созданными ненадежными разработчиками". "Загрузка и использование приложений, в том числе необходимых для участия [в Олимпиаде] или нахождения в стране, может увеличить возможность <...> кражи личных данных или установки отслеживающих инструментов, вредоносного кода или ПО. ФБР призывает всех спортсменов держать свои личные мобильные телефоны дома и использовать во время Игр временный телефон", - добавили ФБР.

В сообщении при этом отмечается, что "на данный момент" у ФБР нет сведений "о какой-либо конкретной киберугрозе для Олимпийских игр".

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля, а завершатся Игры 20 февраля.