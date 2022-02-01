Псаки заявила, что Байден сохраняет готовность к дальнейшим контактам с Путиным

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден сохраняет готовность к дальнейшим контактам с президентом России Владимиром Путиным с целью обсуждения проблем безопасности в Евроатлантике. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент, безусловно, продолжает оставаться открытым для этого. Если будет решение, что это надлежащий и наиболее конструктивный шаг на перспективу", - сказала представитель Белого дома, отвечая на вопрос о том, почему Байден, в отличие от европейских лидеров, пока не идет на новый контакт с Путиным.

Кроме того, Псаки заверила, что США полностью готовы к продолжению дипломатического взаимодействия с Россией по безопасности в Европе. "Абсолютно. Дверь для дипломатии остается открытой", - подчеркнула представитель американского лидера. При этом она добавила: "Мы не знаем, какие решения примет президент Путин".

США приветствуют диалог между их союзниками и Россией, когда он скоординирован с НАТО. США будут отстаивать принцип, предусматривающий, что сами члены НАТО должны решать, кому присоединяться к этому блоку, отметила Псаки.