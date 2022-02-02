В Белграде заявили, что Приштина тормозит переговоры на протяжении 6 месяцев

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил во вторник, что власти непризнанного Косова отказываются от переговоров с официальным Белградом на протяжении шести месяцев.

"Вместо того чтобы заниматься самообманом, Приштине было бы лучше всего вернуться за стол переговоров в Брюсселе и перестать отказываться от переговоров с сербской делегацией, что происходило последние шесть месяцев", - цитирует заявление Петковича пресс-служба канцелярии.

Петкович подчеркнул, что Белград "твердо и недвусмысленно" настроен на нормализацию отношений, как и на поиск компромиссного решения, тогда как власти непризнанного Косова не просто не идут на диалог, но и постоянно нарушают уже достигнутые договоренности, обвиняя в этом Белград.

Специальный представитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак вместе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром прибыли в непризнанное Косово с трехдневным визитом. Ожидаются переговоры с властями непризнанного образования и лидерами политических партий. После этого Лайчак и Эскобар посетят Белград, где встретятся с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза. Брюссельские соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в непризнанном Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что неспособность Брюсселя помочь в разрешении ситуации в Косове и заставить косоваров выполнить обязательства по созданию ССМ демонстрирует "импотенцию Евросоюза".