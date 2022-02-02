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Bloomberg: США готовы обсудить с Россией возможность инспекции объектов ПВО НАТО

По данным журналиста агентства Дженнифер Джейкобс, Вашингтон уведомил Москву о готовности предоставить проверку того, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах в Румынии и Польше

ТАСС, 2 февраля. Вашингтон уведомил Москву о готовности обсудить возможность инспектирования Россией баз НАТО в Польше и Румынии на предмет наличия там крылатых ракет Tomahawk. Об этом написала во вторник в Twitter журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше, при условии, что Россия предоставит аналогичную информацию об определенных базах в РФ", - утверждает она. При этом Джейкобс не раскрывает свои источники.

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