Bloomberg: США готовы обсудить с Россией возможность инспекции объектов ПВО НАТО

ТАСС, 2 февраля. Вашингтон уведомил Москву о готовности обсудить возможность инспектирования Россией баз НАТО в Польше и Румынии на предмет наличия там крылатых ракет Tomahawk. Об этом написала во вторник в Twitter журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше, при условии, что Россия предоставит аналогичную информацию об определенных базах в РФ", - утверждает она. При этом Джейкобс не раскрывает свои источники.