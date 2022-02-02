Госдеп отверг заявления правозащитников об апартеиде в Израиле

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Администрация США не согласна с мнением правозащитной организации Amnesty International, которая назвала действия израильских властей в отношении палестинцев апартеидом. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Вы знаете, что обычно мы не выступаем с публичными исчерпывающими оценками докладов сторонних организаций. У нас есть собственные строгие стандарты и процедуры для вынесения оценок относительно потенциального нарушения прав человека, фиксирования того, что происходит по всему миру, включая ежегодный доклад о соблюдении прав человека. Однако я хочу заявить, что мы отвергаем точку зрения, согласно которой действия Израиля являются апартеидом", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя по просьбе журналистов публикацию отчета организации, в котором приводятся соответствующие выводы.

Прайс подчеркнул, что в отчетах Госдепартамента относительно Израиля "никогда не употреблялся данный термин". "Мы привержены защите прав человека в Израиле, на Западном берегу [реки Иордан], и в секторе Газа. У нас прочные партнерские отношения с Израилем, и мы обсуждаем с нашими израильскими коллегами широкий круг вопросов, в том числе касающихся прав человека", - добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

"Мы поддерживаем усилия правительства Израиля, Палестинской автономии и правозащитников, нацеленные на обеспечение ответственности за нарушения прав человека, - добавил он. - Мы по-прежнему настаиваем на том, что Израилю и Палестинской автономии следует воздерживаться <...> от односторонних действий, которые ведут к усугублению напряженности".

Власти Израиля ранее также заявили, что отвергают утверждения, содержащиеся в отчете британского отделения Amnesty International.