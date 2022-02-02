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Помощники президентов США и Турции обсудили взаимодействие с РФ по ситуации вокруг Украины

Кроме того, Джейк Салливан и Ибрагим Калын затронули "региональные вопросы, в том числе усилия Турции и Армении, направленные на нормализацию отношений"

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном дипломатическое взаимодействие с РФ, а также совместные усилия по сдерживанию якобы "агрессии России в отношении Украины". Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

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"Они подчеркнули общую приверженность как текущему дипломатическому взаимодействию, так и совместным усилиям, направленным на то, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России в отношении Украины", - отмечается в тексте.

Кроме того, подчеркнула Хорн, Салливан и Калын затронули "региональные вопросы, в том числе усилия Турции и Армении, направленные на нормализацию отношений".

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают, помимо прочего, отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено. На Западе при этом заявляют, что дискуссия призвана предотвратить якобы готовящееся вторжение России на Украину.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаСШАТурцияРоссияСалливан, Джейк
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