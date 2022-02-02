Эксперт: Соединенным Штатам не удастся разделить Китай и Россию

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Попытки Соединенных Штатов разделить Китай и Россию не будут иметь успеха, Пекин и Москва будут работать вместе в противостоянии давлению Вашингтона. Такое мнение высказал ТАСС в среду эксперт Центра исследования мировых проблем при агентстве Синьхуа Вань Чэнцай.

"Китай и Россия будут сотрудничать длительное время в противостоянии запугиванию со стороны США", - полагает политолог. Китай, Россия и Соединенные Штаты, напомнил он, являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, на них лежит большая ответственность в поддержании глобальной стабильности, мира и безопасности, в связи с чем они должны сотрудничать друг с другом для совместного решения различных новых проблем человечества.

По старым методикам

"Однако Соединенные Штаты все еще придерживаются менталитета холодной войны, - посетовал Вань Чэнцай. - Это привело к тому, что китайско-американские и российско-американские отношения упали до самого низкого уровня за последние 30 лет".

Вплоть до настоящего времени, продолжил собеседник, США по старинке собирают союзников и клиентские страны, чтобы порознь "навалиться" на Китай и Россию. Исходя из своей глобальной стратегии, Соединенные Штаты не откажутся от методов устрашения, чтобы вынудить Китай и Россию изменить внутреннюю и внешнюю политику в угоду американским интересам. Однако, подчеркнул Вань Чэнцай, Пекин и Москва не откажутся от своих коренных интересов.

"Такого рода игра, в которой на кон поставлены интересы геополитической и экономической безопасности сторон, будет трудной и долгой", - полагает политолог. Но на этом важном поле, убежден он, "интересы Китая и России в очень высокой степени переплетаются, они никак не могут быть разделены под влиянием США".

Прочная основа взаимодействия

У КНР и РФ, указывает Вань Чэнцай, есть прочная основа для долгосрочного сотрудничества и поддержка общественного мнения. Прежде всего, напоминает он, Китай и Россия полностью решили пограничный вопрос и устранили, таким образом, самое большое политическое препятствие для долгосрочного взаимодействия.

Во-вторых, и Китай, и Россия сталкиваются с неотложной задачей развития своих экономик и улучшения условий жизни людей. Упрочение китайско-российского сотрудничества в условиях различных санкций США поможет решить эту задачу.

В-третьих, Китай и Россия придерживаются схожих концепций построения нового мирового порядка на началах равноправия и справедливости, что благоприятствует укреплению долгосрочного сотрудничества на международной арене.

В-четвертых, и Китай, и Россия имеют многолетний опыт и уроки в отношениях с Соединенными Штатами. Они видят, как отличаются слова и дела США. В дальнейшем обе страны не будут легкомысленно полагаться на пустые словеса США и не будут поддаваться их запугиванию. И Пекин, и Москва стремятся во внешней политике к отношениям, основанным на взаимном уважении, равноправии, взаимном учете интересов. В то же время, подчеркивает эксперт, Китай и Россию не испугать конфронтационным натиском.

В-пятых, китайско-российские отношения всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху будут продолжать углубляться.

Дорожить хорошими отношениями

Самой большой особенностью китайско-российских отношений за последние 30 лет, считает Вань Чэнцай, стало то, что под руководством своих лидеров, независимо от изменений международной и внутриполитической ситуации и даже независимо от того, кто является главой каждой из сторон, отношения между двумя странами переживают лучший период в истории, что, конечно, вызывает удовлетворение.

Китайско-российские отношения выдержали различные испытания, подчеркивает эксперт. Теперь же, в условиях новой турбулентности в мире, уверен он, Китай и Россия будут дорожить построенными с таким трудом хорошими отношениями, будут развивать их.

Президент России Владимир Путин, отмечает Вань Чэнцай, прибывает в Китай с государственным визитом, он также специально приезжает для участия в открытии зимних Олимпийских игр в Пекине. Переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином будут способствовать дальнейшему сотрудничеству Китая и России в решении стоящих перед ними задач, долгосрочному развитию отношений между двумя странами, резюмировал он.