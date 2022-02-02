Полиция Оттавы задержала двух участников акции протеста дальнобойщиков

ОТТАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала двух человек за правонарушения в ходе акции протеста дальнобойщиков в Оттаве. Об этом во вторник говорится в заявлении столичной полиции.

Речь идет о двух местных жителях 29 и 37 лет. В минувшие выходные в ходе демонстрации один из них совершил противоправные действия в отношении городской собственности, а второй пришел на акцию с оружием. Всего полиция открыла 13 дел, в том числе по факту танцев неизвестной женщины на Могиле Неизвестного Солдата. Других значительных правонарушений нет.

Масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве 29 января и проходит до сих пор. Во вторник в центре города в основном находятся водители сотен грузовиков и их группы поддержки, так как многие из тех, кто приходил на акцию в выходные, с понедельника вышли на работу. Акция проходит мирно, но водители фур в течение дня практически постоянно жмут на клаксоны, на что уже жалуются местные жители. Движение в центральной части города практически парализовано, проезд открыт только для спецтранспорта.

Трюдо вместе с семьей 29 января по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию, а в понедельник сообщил, что заразился коронавирусом. Также премьер заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве, назвав их "маргинальным меньшинством". Всего в манифестациях в разные дни, по оценке полиции, участвовали от 5 до 18 тыс. человек.