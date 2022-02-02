Парламент Казахстана отменил норму о согласовании с Назарбаевым политических инициатив

НУР-СУЛТАН, 2 февраля. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду согласился с поправками Сената (верхней палаты) в законодательство, которые касаются отмены необходимости согласовывать с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым новые инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

27 января Сенат принял поправки, согласно которым отменяется пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности Казахстана и Ассамблее народа (АНК). Как пояснила после заседания депутат Сената Ляззат Сулеймен, парламентарии также предложили исключить норму законодательства о том, что разрабатываемые инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики должны согласовываться с Назарбаевым.

Законопроект с этим дополнением Сенат тогда направил на согласование в Мажилис. Таким образом, поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе Казахстана и АНК, а также исключении необходимости согласовывать с ним новые внешне- и внутриполитические инициативы теперь считаются принятыми парламентом в целом. Внесение этих изменений в законодательство должен будет утвердить глава государства.

При этом за Назарбаевым по-прежнему сохранено право выступать перед парламентом республики и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов, а также входить в состав Конституционного совета республики.

Во вторник новым председателем Мажилиса был избран Ерлан Кошанов, который ранее занимал должность руководителя администрации президента. Текущее заседание нижней палаты парламента стало для него первым в новой должности.

О первом президенте

Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета и председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

В апреле 2021 год Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя АНК, которую он возглавлял с марта 1995 года. По итогам прошедшего 28 января съезда "Нур Отан" председателем партии был избран Токаев. В опубликованном 18 января обращении к согражданам Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти и является главой Совета безопасности.