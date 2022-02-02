Генсек свободных демократов призвал создать программу обучения украинских офицеров в ФРГ

"Было бы важным и необходимым вкладом солидарности с Украиной, если бы обороноспособность украинских вооруженных сил могла быть повышена при поддержке Германии в обучении", - отметил Джир-Сарай. "Поэтому Германия должна предложить Украине обучать украинских офицеров здесь, в стране, в рамках специальной программы обучения", - добавил он.

При этом генсек СвДП уточнил, что поддержка обучения была сильной стороной Бундесвера на протяжении многих лет. "Современные навыки и тактика защиты могут стать основными элементами учебной программы. Конечно, конкретные потребности в обучении должны быть согласованы с Украиной", - заключил Джир-Сарай.

На прошлой неделе министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о том, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных касок. Представитель ее ведомства подтвердил эту информацию, уточнив, что запрос украинской стороны поступил "несколько дней назад". Тем не менее в министерстве пока не могут сказать о сроках поставок. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил, что жест Берлина имеет лишь символическое значение. По его мнению, "это лишь капля в море, это не утешение".

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".