В Италии задержали экс-гендиректора Антипинского НПЗ Лисовиченко

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко задержан в Италии, российская сторона о факте задержания уведомлена. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Италии в январе задержан экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, который находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Российские правоохранительные ораны уведомлены о факте задержания, в настоящее время готовится запрос для его экстрадиции", - сказал собеседник агентства.

В июне 2020 года Тверской суд Москвы пр ходатайству МВД заочно арестовал бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко по делу о мошенничестве. По этому же делу также заочно арестован президент группы "Новый поток" Юрий Навражный.

Кроме того, в августе 2019 года в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщали, что Лисовиченко объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом. Он расположен в промышленной зоне Тюмени, подключен к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). В 2016 году, согласно рейтингу Forbes, предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России.