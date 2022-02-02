Украина провела учения с реактивными системами залпового огня "Ураган" у границ Крыма

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника с использованием реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом сообщила пресс-служба ВСУ.

"Плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" прошли в условиях, максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе добавили, что учения проходили недалеко от границы с Крымом.

"Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции во время ведения огня, и оказания команд на открытие огня, а также действий при осуществлении внутреннего позиционного маневра и оставлении огневой позиции", - сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В конце января украинские военные провели тактико-специальное обучение артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б" в Херсонской области недалеко от границы с Крымом. Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов.