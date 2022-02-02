Талибы заявили о намерении возродить комиссию по нарушениям в сфере афганских СМИ

ТАСС, 2 февраля. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о намерении возобновить работу специальной комиссии, расследующей нарушения в области средств массовой информации. Об этом в среду заявил заместитель министра информации и культуры в правительстве талибов Забихулла Муджахид.

"Мы [правительство талибов] пытаемся возродить комиссию по нарушениям в СМИ", - указал Муджахид, слова которого привело афганское агентство Bakhtar. Он добавил, что возобновление деятельности указанной комиссии поможет "не допускать недоразумений и решать возникающие проблемы в рамках комиссии".

По убеждению Муджахида, "СМИ доносят голос нации до государственных чиновников, поэтому "Исламский эмират Афганистан" (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) поддерживает средства массовой информации". Он также обратился к представителям СМИ с просьбой "учитывать в публикациях национальные интересы, исламские ценности и национальное единство Афганистана".

В конце декабря Ассоциация независимых журналистов Афганистана и неправительственная организация "Репортеры без границ" обнародовали совместный доклад, из которого следует, что за несколько месяцев после прихода талибов к власти 43% афганских СМИ исчезли, более 6 400 журналистов (в том числе более 80% женщин) потеряли работу. По данным Национального союза журналистов Афганистана на 17 января, около 90% сотрудников афганских СМИ с приходом радикалов оказались лишены возможности свободно получать информацию.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.