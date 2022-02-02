В ЛНР сообщили, что Украина планирует заброску десанта в тыл обороны республик Донбасса

ЛУГАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Разведка Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) располагает сведениями, что Украина готовится к наступательным действиям в Донбассе, в частности планирует забросить десант в тыл народных республик. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Нашей разведкой получены отдельные данные о планируемых действиях украинской армии в ходе наступления в Донбассе. С началом наступления украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактического воздушного десанта из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - заявил он.

Также Филипоненко сообщил, что в ВСУ не уверены в успехе возможного наступления на Донбасс. "У командования ВСУ четкой уверенности в успехе планируемых наступательных действий нет. Об этом свидетельствуют факты эвакуации документов и имущества местных органов власти", - говорится в его заявлении.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР, нацгвардия будет обеспечивать порядок в ВСУ при наступлении в Донбассе. "Военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к агрессии против народных республик. <...> В тылу наступающих подразделений украинской армии, как это было и в 2014-2015 годах, будут развернуты воинские части украинской Нацгвардии, которые после начала наступления должны обеспечивать порядок и отлавливать дезертиров, их, как мы знаем из опыта прошлых лет, в рядах украинских карателей будет немало", - заявил он.

Филипоненко сообщил, что для выполнения этих задач в зону силовой операции Киева в Донбассе уже прибыли подразделения 15-го полка Нацгвардии Украины "Славянск".