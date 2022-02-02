Британский фрегат сопровождает российские корабли, проходящие через Ла-Манш

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Британский фрегат типа 23 Argyll сопровождает два российских корвета "Стойкий" и "Сообразительный", проходящих через пролив Ла-Манш. Сопровождение кораблей РФ - "обычная практика", приводит в среду слова представителя Минобороны Великобритании газета Daily Mirror.

"В рамках единых действий с нашими союзниками Королевский флот наблюдает за присутствием российских военных кораблей, когда они проходят через Ла-Манш", - отметил офицер.

Как сообщалось ранее, отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов "Стойкий" и "Сообразительный" вышел из Балтийска в дальний поход. Согласно данным отдела информационного обеспечения Балтийского флота, основными задачами похода являются "участие кораблей в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана".

"Сообразительный" - первый серийный корвет проекта 20380/20385. Предназначен для действий в ближней морской зоне. "Стойкий" - многоцелевой корвет (сторожевой корабль) ближней и дальней морской зоны проекта 20386. Корветы проекта 20386 предназначены для выполнения задач в составе корабельных ударных групп и разнородных группировок сил ВМФ.