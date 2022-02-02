Бауыржан Байбек покинул пост первого зампреда правящей партии Казахстана "Нур Отан"

НУР-СУЛТАН, 2 февраля. /ТАСС/. Бауыржан Байбек принял решение о сложении с себя полномочий первого заместителя председателя правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества").

"Перед "Нур Отан" поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов. Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности председателю партии Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено", - написал Байбек в среду на своей странице в Facebook.

47-летний Байбек занимал должность первого заместителя председателя партии "Нур Отан" дважды: с января 2013 года по август 2015-го и с июня 2019 года по февраль 2022-го. В разные годы работал руководителем администрации Алма-Аты, заместителем главы администрации президента Казахстана.

2 февраля пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку за многолетнюю работу на посту первого заместителя председателя партии "Нур Отан".

28 января на съезде "Нур Отан" Токаев заявил, что необходимо пересмотреть организационную структуру партии. В частности, было предложено вместо должности первого заместителя председателя предусмотреть позицию исполнительного секретаря, а также других секретарей по соответствующим направлениям.