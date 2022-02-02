Глава МИД Украины исключил предоставление особого статуса Донбассу

ВАРШАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Украины исключают предоставление Донбассу особого статуса и права вето. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в среду интервью польской газете " Речь Посполита ".

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет", - сказал он.

"Мы проводим очень глубокую реформу по децентрализации и готовы работать над реализацией минских соглашений. Но минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", - добавил министр.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом чего должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Украины выполнять политические пункты минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под свой контроль участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений, несмотря на то что логика "Минска" обратная.