Таджикистан направит в Афганистан гуманитарную помощь

ДУШАНБЕ, 2 февраля. /ТАСС/. Таджикистан в скором времени поставит Афганистану продовольствие в качестве гуманитарной помощи. Об этом в среду журналистам сообщил министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин.

"Правительством Таджикистана принято решение об оказании гуманитарной помощи в виде поставки продовольственных товаров афганскому народу посредством международных организаций", - сообщил министр. Он уточнил, что в настоящее время соответствующими министерствами и ведомствами республики формируется помощь, и в скором времени начнется ее поставка.

Как отметил министр, Таджикистан "также готов предоставить свою логистическую инфраструктуру, в том числе шесть мостов на таджикско-афганской границе для доставки международными организациями гуманитарных грузов в Афганистан". Он добавил, что по линии ООН уже осуществляются поставки помощи через КПП Таджикистана. "Мы также оказываем медицинские услуги для афганских жителей приграничных с Таджикистаном территорий, продолжаем непрерывные поставки электроэнергии в Афганистан, в частности в северные провинции и Кабул", - уточнил министр.

Мухриддин добавил, что Таджикистан ожидает, что правительство Афганистана на практике продемонстрирует готовность к диалогу со всеми этническими группами страны и соблюдению прав человека.

"Позиция Таджикистана не изменилась по отношению к талибам", - заявил глава дипведомства. Он отметил, что мировое сообщество продолжает сигнализировать талибам о необходимости создания по-настоящему инклюзивного государства.

"Ожидаем, что талибы на практике продемонстрируют готовность вести диалог с лидерами всех политических и этнических групп в интересах всего афганского народа, другими словами, талибам необходимо на деле показать мировому сообществу свою приверженность соблюдению прав и свобод человека", - пояснил министр.

Глава МИД также указал на возрастающий уровень вызовов и угроз, в связи с чем правительство Таджикистана принимает все необходимые меры для укрепления южных рубежей республики. "Президентом Таджикистана было принято решение о начале мобилизации дополнительных резервистов для охраны границы", - сообщил министр, добавив, что в этом направлении страна также активно взаимодействует с другими партнерами.