Зеленский и Рютте обсудили ситуацию на границе Украины и тему санкций против России

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе переговоров в Киеве обсудили тему безопасности на границах Украины и возможные санкции против России. Об этом сообщил украинский лидер на пресс-конференции по итогам встречи в среду.

"Больше всего времени мы посвятили теме безопасности на наших границах, ситуации, которая влияет на экономику нашего государства, и возможным санкциям со стороны ЕС и Нидерландов в случае эскалации", - сообщил глава государства.

Он добавил, что Украина в партнерстве с Нидерландами построит на своей территории почти 50 больниц и реабилитационных центров для военнослужащих и ветеранов.

"У нас отдельная программа, которую премьер-министр [Нидерландов] уже обсуждал с [украинским премьером] Денисом Анатольевичем Шмыгалем, которую мы хотим внедрить вместе с Нидерландами и Минздравом, относительно строительства 48 новых современных больниц и реабилитационных центров для наших военных, для наших ветеранов", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил нидерландскую сторону за финансовую помощь для борьбы с распространением коронавируса на востоке Украины.

Президент сообщил, что на встрече с Рютте обсудил широкий круг вопросов: от ситуации с безопасностью на востоке страны до развития сотрудничества в сфере экономики, агропромышленного сектора, медицины.