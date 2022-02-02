МИД КНР: руководители Китая и России придают движущую силу сотрудничеству двух стран

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин придают движущую силу развитию стратегического сотрудничества между двумя странами. Об этом заявил заместитель главы Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь.

"Руководящая роль глав государств является основной движущей силой, обеспечивающей непрерывное развитие китайско-российского стратегического сотрудничества и всеобъемлющего практического взаимодействия на высоком уровне", - отметил дипломат в интервью агентству Синьхуа в среду. Дипломат также отметил, что контакты между главами двух стран всегда играли важнейшую роль в китайско-российских отношениях.

Чэн Икунь напомнил, что предстоящая встреча руководителей России и КНР станет первой за последние два года.

Председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести двусторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.