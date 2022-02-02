Зеленский заверил, что оружие, которое Киев получает от Запада, предназначено для защиты

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, однако получаемое ею оружие от западных партнеров страна намерена использовать исключительно для обороны. Об этом в среду заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Мы наращиваем нашу боеспособность и возможности нашей армии. <...> Для нас очень важно, что все это [получаемое из других стран] оружие - это защита. Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий. И только дипломатическим путем", - утверждает он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не отдаст "больше ни одного участка своей земли".