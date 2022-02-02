В Минске заявили, что закон о ВНС разработают в течение года после референдума

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Закон о Всебелорусском народном собрании (ВНС) парламентарии готовы разработать в течение года после референдума, если на нем будут одобрены поправки в конституцию. Об этом сообщил в среду журналистам председатель Палаты представителей (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко.

"В случае одобрения изменений и дополнений в конституцию на протяжении года мы намерены разработать закон о ВНС. Затем в течение двух лет должны привести в соответствие с конституцией все наши законодательные акты", - сказал спикер, слова которого приводит агентство БелТА. По его словам, на сегодняшний день всего предстоит скорректировать около 20 кодексов и порядка 60 законов.

В соответствии с указом президента Белоруссии, конституционный референдум пройдет 27 февраля.

Всебелорусское народное собрание, созданное в 1996 году по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко, согласно проекту обновленной конституции, предложено сделать высшим представительным органом народовластия. В него будут входить действующий и бывший президенты, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, гражданского общества, а также местные депутаты. Согласно проекту конституции, ВНС в частности, будет принимать решение о смещении президента с должности в случае грубого нарушения основного закона либо совершения государственной измены. Этот орган сможет утверждать концепции внутренней и внешней политики, планы социально-экономического развития страны. ВНС будет назначать председателей и судей Верховного и Конституционного судов, членов ЦИК. ВНС вправе будет поднимать вопрос о легитимности выборов, вводить чрезвычайное или военное положение и отправлять белорусских военных за рубеж.