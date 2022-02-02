На Украине военный призыв с 2024 года намерены заменить на кратковременную подготовку

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины с 1 января 2024 года планирует полностью заменить военный призыв на кратковременную интенсивную подготовку. Об этом сообщил в среду министр обороны Алексей Резников.

"Министерство подготовило видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв", - сообщил Резников, чьи слова приводятся на сайте оборонного ведомства.

По словам министра, с 1 января 2024 года планируется "полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку", постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки тренировками и сборами. "На сегодняшний день уже есть расчеты и обоснование различных моделей выполнения указа. Для реализации указанных шагов правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов. Мы надеемся на единство украинского парламента в этих вопросах", - отметил Резников.

Министр напомнил, что указ президента Владимира Зеленского содержит поручение обеспечить поэтапное увеличение численности вооруженных сил в период с 2022 по 2025 годы на 100 тыс. человек для повышения оборонных возможностей государства. По словам Резникова, "чтобы дать отпор врагу, нужна профессиональная армия для сдерживания и формата подготовки мобилизационного резерва".

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом поручил правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об отмене призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Согласно документу, кабинету министров поручено внести на рассмотрение Рады изменения в госбюджет на 2022 год, предусмотрев постепенное повышение финансирования военнослужащих, поэтапное увеличение численности Вооруженных сил в период с 2022 по 2025 годы на 100 тыс. человек.

Министерству обороны Зеленский поручил разработать концепцию постепенного перехода к формированию вооруженных сил на профессиональной основе, предусмотрев увеличение сроков действия контрактов, увеличение в течение 2023 года денежного довольствия военнослужащих до уровня не менее трехкратного размера минимальной заработной платы (сейчас 6,5 тыс. гривен - $225). Президент также поручил военному ведомству ускорить разработку проекта обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей, предусмотрев введение специальной накопительной программы для получения военнослужащими собственного жилья.