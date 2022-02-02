Предприятия Литвы опасаются убытков от закрытия Белоруссией железнодорожного транзита

ВИЛЬНЮС, 2 февраля. /ТАСС/. Литовские предприятия, экспортирующие свою продукцию, опасаются убытков из-за роста издержек на поставку товаров зарубежным клиентам из-за санкций Белоруссии с закрытием железнодорожного транзита. Этой обеспокоенностью в среду с агентством BNS поделился генеральный директор крупнейшего в странах Балтии завода по производству азотных удобрений Achemа, находящегося в городе Йонава.

"Если Белоруссия закроет границу для железнодорожного транзита, нам придется аннулировать контракты с партнерами (Achemа поставляет свою продукцию через Белоруссию, в частности, на Украину - прим. ТАСС) либо выбрать другой маршрут, что увеличит затраты", - приводятся в сообщении его слова.

Аналогична ситуация с экспортом нефтепродуктов единственного в странах Балтии нефтеперерабатывающего завода в городе Мажейкяй, управляемого польским концерном Orlen. Как сказал гендиректор дочерней компании Orlen Lietuva Михал Рудницкий, предприятие ищет альтернативные маршруты и уже опробовало путь через Польшу. "Этим маршрутом мы уже перевозим 8% экспортных продуктов", - сказал он.

Как отметил во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, Минск примет ответные меры из-за блокировки Литвой транзита калийных удобрений, они коснутся железнодорожного транспорта.

12 января правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских калийных удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против ОАО "Беларуськалий". 21 декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") с ОАО "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.