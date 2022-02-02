Движение "Талибан" отвергает свою причастность к беспорядкам в Казахстане

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) отвергает обвинения в том, что боевики радикалов могли принимать участие в беспорядках на территории Казахстана в начале января. Об этом заявил в среду на своей странице в Twitter назначенный талибами заместитель министра информации и культуры в сформированном радикалами временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

"Ряд СМИ цитирует российских официальных лиц, заявивших, что некоторые выходцы из Афганистана также принимали участие в беспорядках в Казахстане. Мы решительно отвергаем подобные утверждения. "Исламский эмират Афганистан" (используемое "Талибаном" название государства - прим. ТАСС) никому не позволяет и не позволит использовать афганскую территорию в ущерб какой-либо другой стране или вмешиваться в дела других государств, и никаких доказательств этому не было", - указал представитель радикалов.

Вместе с тем Муджахид напомнил, что талибы с самого начала призывают к "разумному и мирному решению проблем в Казахстане", в очередной раз отметив, что "с территории Афганистана не исходит каких-либо угроз в отношении других стран".

10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что иностранные боевики, преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан, а также с Ближнего Востока, участвовали в массовых беспорядках в Казахстане.

31 января спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью ТАСС подчеркнул, что Россия полностью доверяет казахстанским партнерам в этом вопросе.