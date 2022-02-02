Pais: Еврокомиссия продлит до лета 2023 года использование ковид-сертификата

МАДРИД, 2 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) собирается одобрить в ближайшие дни проект продления использования европейского цифрового ковид-сертификата до июля будущего года. Об этом сообщила в среду газета El Pais со ссылкой на источники.

По версии издания, ЕК может одобрить инициативу уже на этой неделе. Ковид-паспорт начал использоваться в ЕС в июле 2021 года со сроком действия, ограниченным одним годом. Теперь европейские власти считают необходимым продлить его использование еще на 12 месяцев, поскольку полагают, что на фоне эпидемиологической ситуации цифровой сертификат остается полезным инструментом для государств - членов сообщества.

"Мы не говорим, что хотим, чтобы сертификат просуществовал еще год, - приводит газета слова источников. - Но мы должны признать, что при нынешнем развитии пандемии нам может понадобиться использовать его больше года. Если государства-члены продолжают требовать его от граждан для облегчения поездок, потому что все еще действуют санитарные меры, мы должны предоставить им выбор".

Зеленый цифровой пропуск ЕС был введен в действие 1 июля 2021 года. Он содержит информацию трех типов - данные о вакцинации, о перенесенном заболевании, после которого человек может свободно перемещаться по ЕС в течение 180 дней, и об отрицательном ПЦР-тесте, который дает 72 часа для поездок.