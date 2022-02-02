Парламент Киргизии одобрил кандидатуры новых глав Верховного и Конституционного судов

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии одобрили в среду кандидатуры новых председателей Верховного и Конституционного судов республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа республики.

"Сегодня, 2 февраля, депутаты одобрили кандидатуру Замирбека Базарбекова на пост главы Верховного суда и кандидатуру Эмиля Осконбаева на пост председателя Конституционного суда", - заявила сотрудник пресс-службы.

В конце января предыдущий председатель Верховного суда Нургуль Бакирова и теперь уже бывший руководитель Конституционного суда Карыбек Дуйшеев объявили о намерении уйти с занимаемых ими должностей по собственному желанию и направили соответствующие заявления в национальный Совет судей.

Их прошение об отставке одобрили парламент и президент Киргизии Садыр Жапаров.

Кандидатуры Базарбекова и Осконбаева были выдвинуты национальным Советом судей 2 февраля.