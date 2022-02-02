Глава МИД ФРГ: миссия Бундесвера в Мали может оказаться на грани провала

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок усомнилась в том, что миссия Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в Мали имеет шансы на успех в свете последних событий, связанных с решением властей африканской страны о высылке посла Франции. Такое мнение она выразила в среду газете Süddeutsche Zeitung.

"Учитывая недавние шаги правительства Мали, мы должны честно задаться вопросом, существуют ли все еще какие-либо предпосылки для успеха нашего совместного обязательства. Наша миссия не является самоцелью", - отметила Бербок. Вместе с тем она добавила, что Германия проводит тесные консультации с международными партнерами и Европейским союзом, особенно с Францией, относительно вариантов продления миссии в Мали. "В ближайшие несколько дней мы также обсудим эти вопросы на высоком уровне с правительством Мали", - заключила глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

В настоящее время в Мали германские военнослужащие задействованы в двух миссиях. Первая - инструкторская EUTM, вторая - Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Численность германских военных, участвующих в EUTM, составляет примерно 330 человек. В операции МИНУСМА задействованы порядка 1,1 тыс. солдат Бундесвера. Решение о продлении участия германских военнослужащих в миссии в Мали должно быть принято Бундестагом (парламентом ФРГ) в мае.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики.

Ситуация в Мали

Власти Мали объявили в понедельник о решении выслать посла Франции, он должен покинуть территорию страны в течение 72 часов. Как пояснил МИД переходного правительства, такая мера принята после "враждебных и возмутительных замечаний" со стороны министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана в адрес правительства Мали, "повторенных французскими властями, несмотря на неоднократные протесты".

Париж критикует Бамако за отказ проводить президентские выборы в феврале 2022 года. В конце декабря прошлого года власти Мали потребовали предоставить им документы, касающиеся нахождения французских военных на территории африканской страны для проведения операций "Бархан" и "Такуба". Министр иностранных дел и международного сотрудничества переходного правительства Мали Абдулайе Диоп заявил 28 января, что вариант требования вывода войск Франции с территории республики пока не рассматривается.

Мали с лета позапрошлого года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Мали находится сейчас под жесткими санкциями Экономического сообщества стран Западной Африки, которое требует от военного руководства скорейшего восстановления гражданской формы правления и проведения выборов.