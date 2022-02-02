В Нидерландах поддержат санкции ЕС против России при эскалации ситуации вокруг Украины

ГААГА, 2 февраля. /ТАСС/. Нидерланды поддержат санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны РФ. Об этом в среду сообщил министр иностранных дел королевства Вопке Хукстра на своей странице в Twitter.

"Рад встретиться с министром [иностранных дел] Дмитрием Кулебой лично. Ситуация на границе Украины и России ухудшилась. В интересах каждого добиться деэскалации путем диалога. Нидерланды поддержат санкции ЕС, если Россия решится на дальнейшую агрессию", - написал Хукстра, который вместе с премьер-министром страны Марком Рютте находится с визитом в Киеве.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер и глава Европейского совета Шарль Мишель заявили, что Европейский союз готов решать проблемные вопросы с Россией вокруг Украины с помощью диалога и считает нормандский формат наилучшим средством для этого взаимодействия, однако "отреагирует четким и единым языком санкций", если РФ применит силы.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.