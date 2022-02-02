Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности. Полный текст

2 февраля испанская газета El País опубликовала полный текст конфиденциального ответа НАТО и США на предложения России по безопасности. В документах приводятся положения, которые в том или ином виде уже были сказаны западной стороной на официальном уровне или появлялись в западных СМИ со ссылкой на источники.

ТАСС публикует перевод ответов двух документов под грифами "Строго между НАТО и Россией" в ответе альянса и "Конфиденциально" в ответе Вашингтона соответственно.

Ответ НАТО

1. НАТО является оборонительным альянсом и не представляет угрозы для России. Мы всегда стремились к миру, стабильности и безопасности в Евро-Атлантическом регионе, а также к целостной, свободной и мирной Европе. Это остается нашей целью и неизменным идеалом.

2. Мы твердо уверены в том, что конфликты и разногласия нужно решать путем диалога и дипломатии, без угроз и применения силы. Принимая во внимание последовательное, беспричинное, неоправданное и продолжающееся наращивание российского военного контингента на Украине и возле ее границ, а также в Белоруссии, мы призываем Россию немедленно снизить напряженность — это должно быть сделано доступным для проверки способом, своевременно и на длительный срок. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, включая Крым, в ее международно признанных границах. Разрешение украинского конфликта в соответствии с пунктами минских соглашений и на основании согласованных форматов могло бы существенно улучшить ситуацию с безопасностью в Европе и перспективы ее стабильности.

3. НАТО остается твердо приверженным фундаментальным принципам и договоренностям, которые являются основой европейской безопасности. Мы сожалеем, что Россия предала истинные ценности, принципы и обязательства, которые помогали развивать и составляли фундамент отношений НАТО и России. Члены НАТО считают, что лучшим способом укрепления евроатлантической безопасности во имя всеобщего блага является приверженность всех стран целям и принципам Устава ООН, установленному международному миропорядку, а также совокупности документов, которые они добровольно подписали, — Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Парижская хартия 1990 года и Стамбульская хартия европейской безопасности 1999 года. Россия несет равную ответственность за соблюдение принципов этих документов.

4. Стабильные и предсказуемые отношения между НАТО и Россией входят в сферу наших обоюдных интересов. Во время заседания Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года мы провели первую дискуссию, на которой все присутствующие смогли выразить свою обеспокоенность вопросами безопасности. Члены НАТО предложили продолжить в рамках совета диалог по способам укрепления безопасности всех сторон. Члены альянса готовы обсуждать проблемы безопасности с Россией. Наш диалог должен продолжаться на основе взаимности, а также ключевых принципов европейской безопасности и должен укреплять безопасность всех сторон.

5. С учетом предложений по безопасности, представленных Россией, а также наших собственных источников озабоченности, члены НАТО определили сферы, в которых мы можем вести конструктивный и содержательный диалог. Наше задача — достичь конкретных и взаимовыгодных результатов. Мы поддерживаем предложение председателя Совета Россия — НАТО провести серию тематических встреч, чтобы обсудить состояние отношений между РФ и НАТО, а также ситуацию с безопасностью в Европе, в том числе на и вокруг Украины, а также вопросы сокращения рисков, прозрачности и контроля над вооружениями.

6. Евроатлантическая безопасность может быть усилена путем принятия следующих предложений:

7. Состояние отношений НАТО и России:

Максимально задействовать имеющиеся каналы связи между военными для того, чтобы увеличить предсказуемость, прозрачность и снизить риски.

Восстановить взаимное присутствие НАТО и России в Москве и Брюсселе соответственно.

Работать над предложением России по созданию гражданской телефонной горячей линии, чтобы поддерживать экстренную связь.

8. Европейская безопасность, включая ситуацию на и вокруг Украины:

Всем странам уважать и придерживаться принципов суверенности, неприкосновенности границ и территориальной целостности государств и воздерживаться от угрозы применения силы.

Всем государствам уважать право других государств выбирать или менять механизмы безопасности и решать свое собственное будущее и внешнюю политику без внешнего вмешательства. В этом ключе мы вновь заявляем свою приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии со Статьей 10 Вашингтонского договора.

России — вывести войска из Украины, Грузии и Республики Молдова, где эти войска были размещены без согласия принимающей стороны.

Всем сторонам — конструктивно участвовать в различных форматах по разрешению конфликтов, в которых они состоят, в том числе в "нормандском формате", в трехсторонней контактной группе, в женевских международных дискуссиях и в переговорах в формате "5+2".

9. Сокращение рисков, прозрачность и контроль над вооружениями. Союзники по НАТО имеют долгую историю содействия контролю над вооружениями, разоружению и режиму нераспространения. Мы остаемся открытыми для конструктивного обсуждения и диалога с Россией по взаимным мерам укрепления прозрачности и доверия, включая обсуждение следующих предложений:

Продолжение практики обмена брифингами по российским и натовским учениям в рамках Совета Россия — НАТО с целью повышения предсказуемости, прозрачности и снижения рисков.

Конструктивное участие с целью модернизации венского документа в ОБСЕ.

Повышение прозрачности учений и внезапных проверок путем снижения порогов для уведомления и наблюдения

Предотвращение опасных инцидентов военного характера посредством повышения прозрачности и усилий по снижению рисков.

Проведение взаимных брифингов по ядерной политике России и НАТО и разработка дальнейших потенциальных взаимных стратегических мер по снижению риска.

Консультации по способам снижения угроз для космических систем, включая усилия по продвижению ответственного поведения в космосе; воздержание России от проведения испытаний противоспутниковых ракет, которые создают большое количество мусора.

Содействие созданию свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства путем проведения консультаций о способах снижения киберугроз, продолжения усилий по укреплению стабильности путем соблюдения международных правовых обязательств и добровольных норм ответственного поведения государств в киберпространстве; отказ всех государств от вредоносной кибердеятельности.

Консультации по конкретным способам предотвращения инцидентов в воздухе и на море с целью восстановления доверия и повышения предсказуемости ситуации в Евроатлантическом регионе.

Все государства обязуются полностью выполнять и следовать букве и духу всех своих международных обязательств и обязанностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, включая полное выполнение Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

Россия возобновляет выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), возвращается к участию в заседаниях совместной консультативной группы и ежегодно предоставляет подробные данные и информацию, требуемые ДОВСЕ.

В свете обеспокоенности союзников относительно государственной программы вооружений России (ГПВ), включая ее запасы нестратегического ядерного оружия (НСЯО), а также растущее количество и виды ракет средней и меньшей дальности и пусковых установок, призвать Россию: вести переговоры с Соединенными Штатами о будущих соглашениях и договоренностях по контролю над вооружениями и разоружению, которые охватывали бы все ядерные вооружения США и России, включая нестратегическое ядерное оружие, неразвернутые ядерные боеголовки, а также все средства доставки ядерного оружия на межконтинентальные дальности; вступить в серьезный диалог с Соединенными Штатами о наземных ракетах средней и меньшей дальности и их пусковых установках в рамках более широкой дискуссии, в том числе со всеми союзниками, относительно будущих шагов, а также в рамках Совета Россия - НАТО.

10. На протяжении более 30 лет НАТО работала над тем, чтобы построить партнерство с Россией. Во время саммита в Лондоне в 1990 году, когда холодная война подходила к концу, альянс протянул руку дружбы, предложив диалог и партнерство вместо конфронтации и недоверия. В последующие годы НАТО создала "Партнерство во имя мира", и НАТО и Россия подписали Основополагающий акт "НАТО - Россия" и основали Совет Россия - НАТО (СРН), который является уникальным форматом и символом открытости альянса по отношению к России. Никакому другому партнеру не были предложены такие взаимоотношения или похожий формат. Но Россия подорвала доверие, которое лежало в основе нашего сотрудничества, и бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности.

11. Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, если ее действия делают это возможным. Мы призываем Россию вступить в содержательный диалог по вопросам, которые волнуют всех членов Совета Россия - НАТО, чтобы достичь значимых результатов. Сворачивание наращивания российской военной мощи на и вокруг Украины будет важнейшим фактором для значимого прогресса.

12. НАТО не ищет конфронтации. Но мы не можем и не готовы поступиться принципами, на которые опирается наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке. Союзники твердо придерживаются основополагающего вашингтонского договора НАТО, включая то положение, что атака на союзника будет считаться атакой против всех, как указано в Статье 5. Мы примем все необходимые меры, чтобы защитить наших Союзников и не упустим возможности сделать это.

Ответ США

Области взаимодействия для укрепления безопасности

Соединенные Штаты Америки готовятся к дальнейшей работе для достижения взаимопонимания с Россией, вместе с ее союзниками по другую сторону Атлантического океана и партнерами, по вопросам безопасности, представляющими интерес. Мы готовы рассмотреть договоренности или соглашения с Россией по вопросам, вызывающим озабоченность у обеих сторон, в том числе подписанные документы, в письменном виде, учитывающие наши соответствующие соображения по вопросам безопасности. В ответ на запрос России о предоставлении со стороны США прямого письменного ответа на предложенный российский проект двустороннего договора, и в соответствии с нашим обязательством о вынесении на обсуждение собственных вопросов, вызывающих озабоченность, ниже представлены вопросы, в отношении которых Соединенные Штаты готовы обсуждать взаимные обязательства или действие, и места рассмотрения для каждого из них следует принять во внимание. Некоторые вопросы потребуют более чем одного места для обсуждения с целью обеспечить соответствующее участие союзников и партнеров.