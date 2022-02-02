Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности. Полный текст

2 февраля испанская газета El País опубликовала полный текст конфиденциального ответа НАТО и США на предложения России по безопасности. В документах приводятся положения, которые в том или ином виде уже были сказаны западной стороной на официальном уровне или появлялись в западных СМИ со ссылкой на источники.
ТАСС публикует перевод ответов двух документов под грифами "Строго между НАТО и Россией" в ответе альянса и "Конфиденциально" в ответе Вашингтона соответственно.
Ответ НАТО
1. НАТО является оборонительным альянсом и не представляет угрозы для России. Мы всегда стремились к миру, стабильности и безопасности в Евро-Атлантическом регионе, а также к целостной, свободной и мирной Европе. Это остается нашей целью и неизменным идеалом.
2. Мы твердо уверены в том, что конфликты и разногласия нужно решать путем диалога и дипломатии, без угроз и применения силы. Принимая во внимание последовательное, беспричинное, неоправданное и продолжающееся наращивание российского военного контингента на Украине и возле ее границ, а также в Белоруссии, мы призываем Россию немедленно снизить напряженность — это должно быть сделано доступным для проверки способом, своевременно и на длительный срок. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, включая Крым, в ее международно признанных границах. Разрешение украинского конфликта в соответствии с пунктами минских соглашений и на основании согласованных форматов могло бы существенно улучшить ситуацию с безопасностью в Европе и перспективы ее стабильности.
3. НАТО остается твердо приверженным фундаментальным принципам и договоренностям, которые являются основой европейской безопасности. Мы сожалеем, что Россия предала истинные ценности, принципы и обязательства, которые помогали развивать и составляли фундамент отношений НАТО и России. Члены НАТО считают, что лучшим способом укрепления евроатлантической безопасности во имя всеобщего блага является приверженность всех стран целям и принципам Устава ООН, установленному международному миропорядку, а также совокупности документов, которые они добровольно подписали, — Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Парижская хартия 1990 года и Стамбульская хартия европейской безопасности 1999 года. Россия несет равную ответственность за соблюдение принципов этих документов.
4. Стабильные и предсказуемые отношения между НАТО и Россией входят в сферу наших обоюдных интересов. Во время заседания Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года мы провели первую дискуссию, на которой все присутствующие смогли выразить свою обеспокоенность вопросами безопасности. Члены НАТО предложили продолжить в рамках совета диалог по способам укрепления безопасности всех сторон. Члены альянса готовы обсуждать проблемы безопасности с Россией. Наш диалог должен продолжаться на основе взаимности, а также ключевых принципов европейской безопасности и должен укреплять безопасность всех сторон.
5. С учетом предложений по безопасности, представленных Россией, а также наших собственных источников озабоченности, члены НАТО определили сферы, в которых мы можем вести конструктивный и содержательный диалог. Наше задача — достичь конкретных и взаимовыгодных результатов. Мы поддерживаем предложение председателя Совета Россия — НАТО провести серию тематических встреч, чтобы обсудить состояние отношений между РФ и НАТО, а также ситуацию с безопасностью в Европе, в том числе на и вокруг Украины, а также вопросы сокращения рисков, прозрачности и контроля над вооружениями.
6. Евроатлантическая безопасность может быть усилена путем принятия следующих предложений:
7. Состояние отношений НАТО и России:
- Максимально задействовать имеющиеся каналы связи между военными для того, чтобы увеличить предсказуемость, прозрачность и снизить риски.
- Восстановить взаимное присутствие НАТО и России в Москве и Брюсселе соответственно.
- Работать над предложением России по созданию гражданской телефонной горячей линии, чтобы поддерживать экстренную связь.
8. Европейская безопасность, включая ситуацию на и вокруг Украины:
- Всем странам уважать и придерживаться принципов суверенности, неприкосновенности границ и территориальной целостности государств и воздерживаться от угрозы применения силы.
- Всем государствам уважать право других государств выбирать или менять механизмы безопасности и решать свое собственное будущее и внешнюю политику без внешнего вмешательства. В этом ключе мы вновь заявляем свою приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии со Статьей 10 Вашингтонского договора.
- России — вывести войска из Украины, Грузии и Республики Молдова, где эти войска были размещены без согласия принимающей стороны.
- Всем сторонам — конструктивно участвовать в различных форматах по разрешению конфликтов, в которых они состоят, в том числе в "нормандском формате", в трехсторонней контактной группе, в женевских международных дискуссиях и в переговорах в формате "5+2".
9. Сокращение рисков, прозрачность и контроль над вооружениями. Союзники по НАТО имеют долгую историю содействия контролю над вооружениями, разоружению и режиму нераспространения. Мы остаемся открытыми для конструктивного обсуждения и диалога с Россией по взаимным мерам укрепления прозрачности и доверия, включая обсуждение следующих предложений:
- Продолжение практики обмена брифингами по российским и натовским учениям в рамках Совета Россия — НАТО с целью повышения предсказуемости, прозрачности и снижения рисков.
- Конструктивное участие с целью модернизации венского документа в ОБСЕ.
- Повышение прозрачности учений и внезапных проверок путем снижения порогов для уведомления и наблюдения
- Предотвращение опасных инцидентов военного характера посредством повышения прозрачности и усилий по снижению рисков.
- Проведение взаимных брифингов по ядерной политике России и НАТО и разработка дальнейших потенциальных взаимных стратегических мер по снижению риска.
- Консультации по способам снижения угроз для космических систем, включая усилия по продвижению ответственного поведения в космосе; воздержание России от проведения испытаний противоспутниковых ракет, которые создают большое количество мусора.
- Содействие созданию свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства путем проведения консультаций о способах снижения киберугроз, продолжения усилий по укреплению стабильности путем соблюдения международных правовых обязательств и добровольных норм ответственного поведения государств в киберпространстве; отказ всех государств от вредоносной кибердеятельности.
- Консультации по конкретным способам предотвращения инцидентов в воздухе и на море с целью восстановления доверия и повышения предсказуемости ситуации в Евроатлантическом регионе.
- Все государства обязуются полностью выполнять и следовать букве и духу всех своих международных обязательств и обязанностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, включая полное выполнение Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.
- Россия возобновляет выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), возвращается к участию в заседаниях совместной консультативной группы и ежегодно предоставляет подробные данные и информацию, требуемые ДОВСЕ.
- В свете обеспокоенности союзников относительно государственной программы вооружений России (ГПВ), включая ее запасы нестратегического ядерного оружия (НСЯО), а также растущее количество и виды ракет средней и меньшей дальности и пусковых установок, призвать Россию: вести переговоры с Соединенными Штатами о будущих соглашениях и договоренностях по контролю над вооружениями и разоружению, которые охватывали бы все ядерные вооружения США и России, включая нестратегическое ядерное оружие, неразвернутые ядерные боеголовки, а также все средства доставки ядерного оружия на межконтинентальные дальности; вступить в серьезный диалог с Соединенными Штатами о наземных ракетах средней и меньшей дальности и их пусковых установках в рамках более широкой дискуссии, в том числе со всеми союзниками, относительно будущих шагов, а также в рамках Совета Россия - НАТО.
10. На протяжении более 30 лет НАТО работала над тем, чтобы построить партнерство с Россией. Во время саммита в Лондоне в 1990 году, когда холодная война подходила к концу, альянс протянул руку дружбы, предложив диалог и партнерство вместо конфронтации и недоверия. В последующие годы НАТО создала "Партнерство во имя мира", и НАТО и Россия подписали Основополагающий акт "НАТО - Россия" и основали Совет Россия - НАТО (СРН), который является уникальным форматом и символом открытости альянса по отношению к России. Никакому другому партнеру не были предложены такие взаимоотношения или похожий формат. Но Россия подорвала доверие, которое лежало в основе нашего сотрудничества, и бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности.
11. Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, если ее действия делают это возможным. Мы призываем Россию вступить в содержательный диалог по вопросам, которые волнуют всех членов Совета Россия - НАТО, чтобы достичь значимых результатов. Сворачивание наращивания российской военной мощи на и вокруг Украины будет важнейшим фактором для значимого прогресса.
12. НАТО не ищет конфронтации. Но мы не можем и не готовы поступиться принципами, на которые опирается наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке. Союзники твердо придерживаются основополагающего вашингтонского договора НАТО, включая то положение, что атака на союзника будет считаться атакой против всех, как указано в Статье 5. Мы примем все необходимые меры, чтобы защитить наших Союзников и не упустим возможности сделать это.
Ответ США
- Области взаимодействия для укрепления безопасности
Соединенные Штаты Америки готовятся к дальнейшей работе для достижения взаимопонимания с Россией, вместе с ее союзниками по другую сторону Атлантического океана и партнерами, по вопросам безопасности, представляющими интерес. Мы готовы рассмотреть договоренности или соглашения с Россией по вопросам, вызывающим озабоченность у обеих сторон, в том числе подписанные документы, в письменном виде, учитывающие наши соответствующие соображения по вопросам безопасности. В ответ на запрос России о предоставлении со стороны США прямого письменного ответа на предложенный российский проект двустороннего договора, и в соответствии с нашим обязательством о вынесении на обсуждение собственных вопросов, вызывающих озабоченность, ниже представлены вопросы, в отношении которых Соединенные Штаты готовы обсуждать взаимные обязательства или действие, и места рассмотрения для каждого из них следует принять во внимание. Некоторые вопросы потребуют более чем одного места для обсуждения с целью обеспечить соответствующее участие союзников и партнеров.
Мы готовы привлекать Россию в двустороннем порядке в Диалоге по стратегической стабильности (ДСС) между США и Россией, в Совете Россия - НАТО и в ОБСЕ для достижения конкретных улучшений в плане безопасности в Европе. В рамках указанных диалогов США открыты для обсуждения вопросов безопасности, вызывающих озабоченность у России, Соединенных Штатов, а также у наших союзников и партнеров. Вопросы, относящиеся к НАТО, в том числе те, которые поднимаются в предложенном Россией договоре с НАТО, будут рассматриваться альянсом отдельно. Соединенные Штаты будут обсуждать все вопросы, которые затрагивают безопасность в Европе, с нашими союзниками и партнерами. Соединенные Штаты продолжают твердо поддерживать политику открытых дверей НАТО и считают, что Совет Россия - НАТО является соответствующим форумом для обсуждения данного вопроса (Статья 4 двустороннего договора, предложенного Россией).
Соединенные Штаты вступают в данный процесс добросовестно и с целью укрепления евроатлантической безопасности. Россия, тем временем, разместила войска численностью более 100 тыс. человек на границе с Украиной, оккупировала Крым и разожгла конфликт в Донбассе. В своих предлагаемых договорах Россия выдвинула определенные требования, которые подрывают принципы, соблюдать которые Россия обязывалась в предшествующих документах. Настоятельно необходимо, чтобы обсуждения велись на основе ключевых основополагающих документов о европейской безопасности, включая Хельсинский заключительный акт, Основополагающий акт Россия - НАТО и Парижскую хартию, а также Устав ООН, которые закрепляют принципы суверенитета, территориальной целостности и права каждого государства выбирать собственные договоренности и альянсы по безопасности, в дополнение к уважению прав человека и основополагающих свобод, в том числе свободу выражения мысли, свободу мирных собраний и религиозную свободу (Статья 2 двустороннего договора, предложенного Россией).
Мы также готовы к обсуждению неделимости безопасности – и наших соответствующих интерпретаций такой концепции - как указано в Статье 1 проекта двустороннего договора, предложенного Россией. Мы отмечаем, она является одной концепцией в насыщенном контексте большого количества обязательств, которые взяли друг перед другом страны-участницы ОБСЕ, и не может рассматриваться по отдельности. Мы серьезно относимся к взаимно согласованной концепции комплексной, коллективной, равной и неделимой безопасности указанной в Астанинской памятной декларации саммита ОБСЕ, принятой в 2010 году, где как Соединенные Штаты, так и Россия еще раз подтвердили неотъемлемое право каждого участвующего государства свободно выбирать или изменять свои договоренности в сфере безопасности, в том числе союзнические договоры.
На протяжении данного процесса США не будет отступать от своих ценностей, обязательств в рамках международного права или международно признанных норм. Вашингтон вместе с НАТО и партнерами продолжит выражать свою обеспокоенность действиями России, которые затрагивают вопросы безопасности в евроатлантическом регионе.
1. Расстановка сил на Украине (обсуждение в рамках американо-российского диалога по стратегической безопасности, ОБСЕ и "нормандского формата")
- Позиция США: с учетом обстоятельств Вашингтон выражает свою готовность обсудить меры по обеспечению взаимной открытости и обязательств со стороны США и России с целью отказаться от размещения наступательных ракет наземного базирования и регулярных войск на территории Украины. Мы будем продолжать консультации с Украиной по данному вопросу.
- Вопросы, вызывающие обеспокоенность: США выражают свою озабоченность в связи с российскими формированиями и оборудованием на территории Украины, в частности дальнейшее наращивание военного потенциала в Крыму и вблизи украинской границы. Обеспокоенность США вызвана тем, что Россия противоречит своим обязательствам в рамках Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, согласно которому РФ взяла на себя обязательства, в частности "уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины" и "воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины". Россия предложила ограничить размещение наземных ракет средней и малой дальности (предложения Россия в рамках двустороннего договора, Статья 6).
2. Военные учения (обсуждение в рамках американо-российского диалога по стратегической безопасности, Совета Россия - НАТО и ОБСЕ)
- Позиция США: Вашингтон в ходе обсуждений с НАТО и союзниками выразил готовность обсудить меры укрепления доверия в сфере военных учений наземного базирования в Европе, включая обязательства по уведомлению и модернизации Венского документа. Мы, НАТО и партнеры, четко обозначили свои предложения по модернизации Венского документа в ОБСЕ. Мы приветствуем укрепление военного сотрудничества, что является важным в достижении снижения риска непонимания и неверной оценки. США, в ходе консультаций с НАТО и партнерами и на основании аналогичных обязательств России, выразили готовность проработать в соответствующем контексте режим уведомлений о военных учениях и мерах по снижению ядерных рисков, в частности на основе стратегических платформ по ядерному сдерживанию
- Вопросы, вызывающие обеспокоенность: США, НАТО и союзники четко обозначили свои опасения масштабными российскими военными учениями, а также другими действиями, которые осуществлялись без предварительного уведомления или должной открытости. Несоблюдение Россией обязательств Венского документа подрывает основы европейской безопасности. Россия выдвинула предложения по ограничению военных мероприятий и совершенствованию механизмов предотвращения опасных действий (предложения Россия в рамках двустороннего договора, Статья 5).
3. Военные учения (предлагаемые форумы: ДСС, СРН и ОБСЕ)
- Позиция США: США, по согласованию с союзниками и партнерами, готовы рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве, которые не повлекут за собой эрозию основополагающих принципов международного права, включая обсуждение дополнительных шагов по укреплению Договора о предотвращении инцидентов на море и созданию дополнительных двусторонних механизмов предотвращения конфликтов. США и наши союзники и партнеры по НАТО сохраняют желание обсуждать предложения по усилению положений Венского документа касающихся снижения рисков.
- Вопросы, вызывающие обеспокоенность: США испытывают озабоченность относительно небезопасных маневров России вокруг кораблей и воздушных судов США и их союзников в нейтральных водах и в международном воздушном пространстве. США также испытывает беспокойство относительно действий России, которые подрывают права и свободы в области судоходства, а также международной торговли в Черном и Азовском морях. Кроме того, несоблюдение Россией своих обязательств в области снижения рисков в соответствии с Венским документом является источником беспокойства для США и других партнеров по ОБСЕ. Россия предложила ввести ограничения на военную деятельность и усовершенствовать механизмы по предотвращению опасной деятельности (Статья 5 предложенного Россией двустороннего договора).
4. Ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования (предлагаемые форумы: ДСС, дополнительные консультации с СРН)
- Позиция США: США, по согласованию с союзниками и партнерами готовы начать обсуждения в рамках ДСС по контролю за ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования и их пусковыми установками.
- Вопросы, вызывающие обеспокоенность: США и наши союзники и партнеры испытывают беспокойство по поводу существенного нарушения Россией договора по РСМД в то время когда еще продолжалось его действие, а также продолжающиеся в России производство и размещение ракетной системы SSC-8 (9М729), а также других ракетных систем средней и меньшей дальности. Россия предложила ввести ограничения на размещение ракет средней и меньшей дальности (Статья 6 предложенного Россией двустороннего договора).
5. Военный потенциал США, НАТО и России (предлагаемые форумы: ДСС, СРН и ОБСЕ)
- Позиция США: существующий военный потенциал США и НАТО является ограниченным, пропорциональным и полностью соответствующим обязательствам, принятым в соответствии с Основополагающим актом Россия - НАТО. Мы продолжаем воздерживаться от "дополнительного размещения значительных боевых подразделений на постоянной основе", а также от размещения ядерного оружия в странах Восточной Европы. Силы США в Европе составляют четверть того потенциала, который находился там в момент окончания холодной войны. Дальнейшее наращивание Россией военного потенциала или агрессия в отношении Украины вынудит США и их союзников укрепить свой военный потенциал. США готовы обсуждать разногласия и изучать возможности обсуждения озабоченностей относительно обычных сил и вооружений, включая увеличение прозрачности и предотвращение рисков в соответствии с Венским документом в целях ликвидации взаимных озабоченностей.
- Вопросы, вызывающие обеспокоенность: Соединенные Штаты и наши союзники обеспокоены растущим российским многопрофильным наращиванием военных сил, более настойчивой позицией, новыми типами военных возможностей, также провокационными действиями, включая близи границ союзников по НАТО,а также крупномасштабными военными учениями, проводимыми без предупреждения, продолжающейся оккупацией и наращиванием военного потенциала в Крыму и вблизи восточных границ Украины, размещением современных ракет двойного назначения в Калининграде, и повторяющимися вторжениями в воздушное пространство Союзников по НАТО. Россия предложила установить пределы для военной деятельности и улучшить механизмы по предотвращению опасной деятельности (Статья 5 предложенного Россией двустороннего договора).
6. Aegis Ashore (предлагаемая платформа: диалог по стратегической безопасности с дополнительными консультациями в комиссии по ядерному регулированию).
- Позиция США: США готовы, консультируясь с союзниками, и, где это уместно, с их согласия, обсуждать механизм прозрачности, чтобы доказать отсутствие крылатых ракет Tomahawk на объектах Aegis Ashore в Румынии и Польше, при условии, что Россия предоставит ответные меры прозрачности в отношении двух ракетных объектов наземного базирования по нашему выбору на территории России. Мы должны проконсультироваться с нашими союзниками по НАТО, включая Румынию и Польшу, по этому вопросу.
- Вопросы, вызывающие обеспокоенность: Россия предложила ограничения по размещению наземных ракет средней и меньшей дальности (Статья 6 предложенного Россией двустороннего договора) и ранее заявляла, что США могут запустить крылатые ракеты средней дальности Tomahawk с объектов Aegis Ashore.
7. Замена для СНВ-III (предлагаемая платформа: диалог по стратегической безопасности)
- Позиция США: мы разделяем цель сохранения пределов межконтинентальных средств доставки, которые подпадают под действие СНВ-III - межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков с ядерным вооружением. В дополнение к этому, мы должны включить новые типы межконтинентальных средств доставки ядерного оружия в будущих договорах по ограничению вооружений. Мы также должны коснуться нестратегического ядерного оружия и ядерных боеголовок не на боевом дежурстве. Мы предлагаем немедленно начать обсуждение мер, которые придут на замену СНВ-III. США готовы в рамках диалога по стратегической безопасности обсуждать, каким образом будущие договоры и механизмы по контролю над вооружениями будут включать все ядерное оружие России и США, включая так называемое "нестратегическое ядерное оружие". Мы также выразили готовность в рамках комиссии по ядерному регулированию обмениваться взаимными брифингами по ядерной политике России и НАТО и продвигать прозрачность и усилия по снижению рисков.
- Вопросы, вызывающие обеспокоенность: США, а также наши союзники и партнеры, весьма озабочены крупным и неконтролируемым запасом нестратегических ядерных вооружений, а также разработкой новых типов межконтинентальных средств доставки ядерного оружия, не попадающих под действие СНВ-III. Кроме того, США и союзники по НАТО обеспокоены усилиями России по увеличению размера и разнообразия своего ядерного арсенала, а также размещением ею ракет двойного назначения и нестратегических ядерных вооружения вблизи границ союзников по НАТО. Россия предложила запретить размещение ядерного оружия за пределами национальной территории [ядерных государств] (Статья 7 предложенного Россией двустороннего договора). Россия выразила свои обеспокоенности по поводу готовности США начать обсуждения договора, который придет на замену СНВ-III.
Совместно с нашими союзниками и партнерами США поддерживают усилия по улучшению безопасности Евроатлантической зоны, и считают, что диалог по беспокоящим вопросам имеет потенциал дать реальный результат. Такой диалог должен проходить в уместных форматах, включая ОБСЕ и Совет Россия - НАТО, и должен поддерживать базовые принципы Европейской безопасности, которые закреплены в базовых документах, таких как Хельсинские соглашения. Позиция правительства США заключается в том, что прогресса по этим вопросам можно достичь только в условиях деэскалации в отношении угрожающих действий России по отношению к Украине.