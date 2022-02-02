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Посольство США в России отказалось комментировать публикацию в El País

Стороны пока официально не подтвердили подлинность документов, якобы содержащих ответы США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Американское посольство в РФ не будет комментировать публикацию в испанской газете El País ответов США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил ТАСС в среду пресс-секретарь диппредставительства США Джейсон Ребхольц.

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"Как принято в стандартной практике, мы не обсуждаем утечки документов", - сказал он.

Ранее испанское издание распространило документы, якобы содержащие ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Из ответов следует, что Соединенные Штаты и НАТО готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности в Европе, но не согласны с ее ключевыми требованиями, касающимися прекращения расширения альянса на восток и возвращения его военной инфраструктуры к границам 1997 года. Пока ни одна из сторон официально не подтвердила подлинность этих документов.

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