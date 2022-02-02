Депутат от оппозиции призвал Эрдогана повлиять на власти Украины, нарушающие свободу слова

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова, депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич обратился с открытым письмом к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на украинскую власть, которая ведет борьбу с неугодными СМИ.

"В преддверии визита на Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который намечен на 3 февраля, депутат Верховной рады Нестор Шуфрич направил ему открытое письмо, где рассказал о ситуации со свободой слова в стране, борьбе власти с неугодными ей СМИ, вопиющем нарушении законов Украины и попытке установить цензуру", - отмечается в среду на сайте 112.ua.

В частности, Шуфрич проинформировал президента Турции о том, что год назад 2 февраля власть незаконно, без решения суда, "по указке СНБО" вывела из эфира ведущие на тот момент информационные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Впоследствии, продолжил депутат, "по письму замглавы Службы безопасности Украины" был закрыт телеканал "Первый Независимый", который объединил коллективы ранее закрытых СМИ. Не удалось удержаться в эфире и телеканалу UkrLive, который был создан после того, как Шуфрич выкупил 60% корпоративных прав телеканала "Первый Независимый" и приобрел новую лицензию. По словам депутата, новый канал закрыли, также сославшись на решение СНБО.

Шуфрич попросил президента Турции поднять вопрос свободы слова в стране во время встреч с представителями украинской власти. "В этом и состоит предмет моего письма и главный вопрос, который следует срочно вынести на публичное обсуждение: каким образом можно обезопасить украинских журналистов и защитить свободу слова в Украине?" - написал депутат.

28 декабря 2021 года Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Первый Независимый" и UkrLive. 2 февраля 2021 года президент подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, к телеканалам применены санкции на пять лет. Это предусматривает блокировку их вещания.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указы Зеленского о прекращении работы оппозиционных телеканалов. По данным сайта 112.ua, за последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тыс. материалов, посвященных давлению украинских властей на оппозицию и преследованию независимых телеканалов.