Румыния готова к инспекциям объектов ПРО США на своей территории

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Румынские власти выразили готовность предоставить России доступ к инспекциям на американских объектах ПРО на территории республики. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в распространенном в среду интервью телекомпании CNN.

"Мы готовы позволить России проверить, есть ли в Румынии какие-либо наступательные ракеты. Их нет, это точно", - сказал глава МИД.

Неверно, по его словам, было бы говорить о том, что "чисто оборонительный объект, направленный не против России, а против возможных ракетных угроз из-за пределов евроатлантического пространства, представляет угрозу для РФ".

Как отмечается в опубликованном в среду в испанской газете "Паис" тексте конфиденциального ответа Вашингтона на предложения РФ по безопасности, США готовы обсудить с Россией возможность инспекции объектов ПРО в Румынии и Польше в обмен на осмотр российский объектов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки Mk 41 адаптированы к применению ударных систем Tomahawk. По его словам, это создает "серьезнейший вызов" безопасности России.